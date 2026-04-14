Ce decizii va lua noua conducere a Executivului de la Budapesta? Anca Alexandrescu: „Pentru România va fi la fel de rău după alegerile din Ungaria!”

Evoluțiile recente de pe scena politică din Budapesta atrag atenția analiștilor din regiune, în contextul conturării unei noi conduceri a executivului ungar. Odată cu ascensiunea lui Péter Magyar, se ridică întrebări importante privind direcția politică a Ungariei și implicațiile pentru țările vecine, inclusiv România.

Anca Alexandrescu susține că schimbarea de la Budapesta nu va aduce neapărat un avantaj pentru România. În opinia sa, noul lider politic ar putea continua, în esență, linia promovată de Viktor Orbán, chiar dacă într-o formă mai moderată la nivel de discurs public.

Ce a transmis Anca Alexandrescu?

„Pe mine mă bucură foarte tare ce s-a întâmplat la Budapesta. Eu n-am fost niciodată un fan al lui Viktor Orban, din cauza comportamentului său vis-a-vis de România.

Am făcut nenumărate emisiuni despre modul cum UDMR îl finanța pe Viktor Orban, trimitea bani în România să cumpere bucată cu bucată din zona această a Ardealului.

Am ridicat de multe ori această problemă. Nu mi-a plăcut niciodată cum venea cu tupeu în Ardeal și dădea lecții românilor și dădea indicații ceea ce trebuia să facă, dar... Bucuria băieților de la București a globaliștilor neomarxisti, pe mine mă face să nu....nu să zâmbesc, să râd în hohote. Eu mă bucur că au unde să plece după dezamăgirea pe care le-a produs-o celor pe care l-au ales și pe care și l-au dorit pe Nicușor Dan, pot să plece încolonați la Budapesta, pentru că și acolo vor avea cel mai probabil aceeași dezamăgire.

Acest Peter Magyar, din punctul meu de vedere, nu știu dacă este un cal troian al lui Viktor Orban, așa cum spun analiștii, am citit și analiza lui Bogdan Tiberiu Iacob, acum asta vom vedea în timp, dar în mod sigur nu este altceva decât Viktor Orban, ca să citez așa pe unii care spuneau în trecut, cum spuneau în trecut comunismul față umană, cred că domnul Peter Magyar este doar un Orban cu față umană, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles.

De ce îți spun asta? Pentru că eu am urmărit pozițiile domniei sale în Parlamentul European și a avut fix aceleași poziții ca și Viktor Orban și în privința Ucrainei, și în privința împrumutului de 90 de miliarde, și în privința unor politici economice ale Bruxelles-ului și mai ales în privința politicii agricole. Eu cred că va fi un lider pe modelul lui Meloni.

Foarte mulți au crezut că Meloni e o suveranistă și ulterior au zis, dom\"le, a trădat suveranismul. Nu! E nevoie de niște lideri care trebuie să discute cu toate părțile și cu Washingtonul și cu Bucureștiul și cu Bruxelles-ul, dar în picioare, nu în genunchi, așa cum o face Meloni.

Și cum iată, a luat pe cont propriu o grămadă de lucruri, s-a dus și în Orientul Mijlociu și iată, pune pe primul plan țara sa. E, chestia asta am admirat la Orban de foarte multe ori, faptul că a pus țara sa pe primul plan și nu a stat în genunchi la presiunile Bruxelles-ului și ale altor personaje. Dar pentru România, din punctul meu de vedere, va fi la fel de rău, pentru că, așa cum ați văzut, Peter Magyar a avut deja o declarație legată... Legată de românii din Transilvania. Ba chiar...el, dacă vă aduceți aminte, în campaniile electorale a făcut aproape 500 de kilometri pe jos până la Oradea ca să câștige voturile românilor din Ungaria, maghiarilor din România.

Eu cred că va fi foarte interesant ce se va întâmpla în perioada următoare și cred că, de fapt, Bruxelles-ul n-a avut de ales. Îl îmbrățișează pe Peter Magyar, care nu le va fi comod la Bruxelles, sunt absolut convinsă de lucrul acesta, pentru că, așa cum spuneam, valul european al naționalismului, patrioților, suveranismului sau cum vreți să-l numiți, este din ce în ce mai mare, iar Bruxelles-ul n-are de ales, trebuie să caute variante de suveranism cu față umană, ca să zic așa, în ghilimele, acceptabil la Bruxelles.

Despre asta este vorba. O să discut diseară împreună cu profesorul Dan Dungaciu despre această chestiune. Dar lucrurile nu sunt nici, așa cum le zugrăvesc globaliștii neomarxiști, da, faptul că Alex Soroș a aplaudat victoria lui Peter Magyar este doar o încercare a acestora de a se lipi de această victorie, pentru că ei au nevoie cu disperare să creeze acele partide suverane sau acel val suveranist fals despre care noi am vorbit și la București. Am spus clar că Nicușor Dan și în spate se încearcă crearea așa-zis partid suveranist pentru a prelua o parte din oamenii care sunt patrioți și naționaliști.”, a declarat Anca Alexandrescu, realizator al emisiunii „Culisele Statului Paralel”.

