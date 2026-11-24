Cristi Chivu l-a sfătuit pe Radu Drăgușin să nu mai citească articolele critice din presă. Florin Manea a dezvăluit ce se întâmplă cu fundașul român la Fiorentina.
Radu Drăgușin traversează o perioadă dificilă la Fiorentina, unde evoluțiile sale au fost criticate în presa italiană. Fundașul român are însă parte de susținerea lui Cristi Chivu, care i-a oferit un sfat pentru a gestiona mai bine presiunea.
Informația a fost dezvăluită de impresarul Florin Manea, care a vorbit despre situația internaționalului român și despre discuția pe care acesta a avut-o cu antrenorul lui Inter.
Sfatul primit de Radu Drăgușin de la Cristi Chivu
Florin Manea a povestit că atât el, cât și Cristi Chivu i-au recomandat fundașului să nu mai urmărească articolele și criticile apărute în presă.
„Eu l-am sfătuit să nu mai citească ziarele, la fel l-a sfătuit și Cristi Chivu. A vorbit cu el și i-a zis: «Te rog, nu mai citi ziarele»”, a dezvăluit impresarul.
Manea a criticat și tendința de a-i judeca prea aspru pe fotbaliștii români, afirmând: „Din păcate noi așa suntem ca nație, ne place să ne punem piedică singuri”.
Când ar putea reveni Drăgușin la forma maximă
Impresarul consideră că fundașul are nevoie de timp pentru a reveni la cel mai bun nivel, după accidentarea gravă care l-a ținut departe de teren o perioadă îndelungată, în perioada în care evolua la Tottenham.
Potrivit lui Manea, Drăgușin ar putea arăta din nou la nivelul său maxim începând din februarie 2027. Acesta a subliniat că Fiorentina are încredere în fotbalist și că fundașul primește minute importante.
Agentul a mai precizat că formația italiană va fi obligată să îl cumpere definitiv dacă acesta va ajunge la un anumit număr de apariții, respectiv 22 de meciuri.