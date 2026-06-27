Cum arată noul pașaport al SUA. Documentul conține și imaginea lui Donald Trump

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 09:40

Preşedintele american Donald Trump a făcut publică vineri imaginea unui nou paşaport american, în ediţie limitată, pe care figurează portretul său, editat cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declaraţiei de Independenţă a SUA, relatează AFP.

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