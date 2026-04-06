Declarații explozive ale lui Trump despre Iran și americani: ultimatum dur și reacții controversate
Donald trump
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat luni noi declarații dure la adresa Iranului, afirmând că „întregul” stat ar putea fi „distrus” chiar marți seară, în contextul escaladării conflictului din regiune.
Liderul american a indicat existența unui termen limită până marți, sugerând că, în lipsa unor evoluții favorabile, ar putea ordona atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene.
În același timp, Donald Trump a susținut că armata americană se descurcă „incredibil de bine” și că situația din teren este favorabilă Statelor Unite. El a menționat și salvarea unui membru al echipajului unui avion de vânătoare F-15 doborât recent deasupra Iranului, calificând momentul drept „foarte istoric”, potrivit The Guardian.
„Este un inamic puternic”, a declarat acesta despre Iran, adăugând însă că, în opinia sa, țara nu mai are aceeași forță ca în urmă cu o lună. „În realitate, acum, acolo, ei nu mai sunt atât de puternici, după părerea mea, dar vom afla foarte repede, nu-i aşa?”, a spus liderul american.
Pe fondul acestor tensiuni, presa de stat iraniană a relatat că Teheranul ar fi respins o propunere de încetare a focului cu SUA și Israelul, inițiată prin medierea Pakistanului.
De asemenea, Donald Trump a făcut și declarații controversate pe plan intern, afirmând că, „dacă ar depinde doar de el”, ar prelua controlul asupra resurselor petroliere ale Iranului, dar a remarcat că o parte a opiniei publice americane se opune conflictului.
Întrebat despre această opoziție, liderul de la Casa Albă a răspuns tranșant: „Ei sunt proşti”.
