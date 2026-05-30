Doliu în Oltenia! Fost antrenor al Craiovei s-a stins la doar 58 de ani

Fotbalul din Oltenia este în doliu după dispariția lui Paul Răducan, fost antrenor interimar al formației FCU Craiova 1948, care a încetat din viață la vârsta de 58 de ani. Vestea tristă vine la scurt timp după o perioadă intensă pentru clubul din Bănie.

Răducan a pregătit echipa în două mandate interimare, însă nu a reușit să obțină vreo victorie în cele opt partide în care s-a aflat pe banca tehnică a formației patronate de Adrian Mititelu.

De-a lungul carierei sale, acesta a fost implicat și în formarea tinerilor jucători, având un rol important în conducerea academiei lui Gică Popescu.

De asemenea, a ocupat funcții administrative, inclusiv cea de președinte al Școlii de Fotbal Gică Popescu și director al unui liceu tehnologic din Craiova.

FCU Craiova 1948 a transmis un mesaj de condoleanțe după aflarea veștii, exprimându-și regretul pentru pierderea suferită și apreciind activitatea depusă de fostul antrenor.

Și Adrian Mititelu a reacționat la scurt timp, lăsând un mesaj scurt în mediul online, în care și-a exprimat regretul față de dispariția acestuia și l-a descris drept un om de caracter.