Expoziția care aduce în România cele mai noi tehnologii: drone, blindate și armament de ultimă generație

În aceste zile are loc Black Sea Defense and Aerospace, principalul eveniment dedicat industriei de apărare și securitate. Activitățile se desfășoară în Capitală, iar printre participanți se numără nume grele de companii militare de pe scena internațională.

Cea mai amplă reprezentare rămâne cea a Statelor Unite ale Americii, urmată de Germania, Coreea de Sud, Turcia și Franța. Evenimentul se află la cea de-a zecea ediție și marchează 20 de ani de la lansare.

Expoziție militară în București

La ediția din acest an a Black Sea Defense and Aerospace sunt așteptate delegații oficiale și reprezentanți militari din peste 30 de state aliate și partenere. Programul evenimentului include întâlniri strategice, demonstrații de tehnică militară și prezentări ale celor mai noi tehnologii din domeniul securității, a industriei aeropsațiale și de apărare.

În zona expozițională sunt prezentate sisteme moderne de armament , vehicule blindate, drone, radare și echipamente utilizate de structurile militare române și din străinătate.

„După câteva luni, am avut întâlniri în România cu reprezentanți din Olanda și din România și s-a determinat că cel mai bun loc ar fi aici în România, la baza aeriană de la Fetești.”, a zis Bill Thomas, reprezentant Lockheed Martin.

Organizatorii spun că ediția din acest an are cea mai mare amploare de până acum, cu sute de companii expozante și zeci de mii de vizitatori așteptați pe parcursul celor trei zile.