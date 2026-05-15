Traseele montane de altitudine din Masivul Bucegi rămân închise

Traseele montane de altitudine din Masivul Masivul Bucegi rămân închise în această perioadă, deoarece stratul de zăpadă depășește 1,5 metri la Vârful Omu, iar pentru acest weekend meteorologii anună un nou val de ninsori.

”Deși ne îndreptăm vertiginos spre vară, la munte întâlnim încă două anotimpuri. Jos, în stațiuni avem temperaturi de 18°C, iar sus, pe Platoul Bucegi, avem strat mare de zăpadă, de peste 150 cm la Vârful Omu, cu temperaturi negative pe timpul nopții și de 1-2°C ziua”, a transmis Salvamont Prahova, vineri, pe pagina de Facebook.

Potrivit reprezentanților Salvamont, în acest weekend sunt așteptate ploi consistente și chiar ninsoare la peste 2.200 m altitudine, iar vântul va sufla cu putere, spulberând zăpada.

Astfel, în aceste condiții, traseele turistice montane de mare altitudine rămân închise în această perioadă, iar turiștii sunt sfătuiți să nu se aventureze pe aceste trasee și să-și facă planuri de drumeție doar pentru traseele turistice de joasă altitudine.