Ursula von der Leyen laudă reformele României după aprobarea noii tranșe din PNRR

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de felicitare României după aprobarea celei de-a patra cereri de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Șefa Executivului european a subliniat că aprobarea tranșei de 2,62 miliarde de euro reprezintă o confirmare a reformelor și investițiilor asumate de România prin programul european.

„Felicitări, România! Eforturile voastre de reformă sunt răsplătite. Să menținem acest elan și să valorificăm la maximum programul #NextGenEU în țara voastră!”, a transmis Ursula von der Leyen.

La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a salutat decizia Comisiei Europene și a precizat că aprobarea acestei cereri de plată este un pas important pentru continuarea investițiilor finanțate din fonduri europene.

„Mă bucur că astăzi Comisia Europeană a aprobat cererea de plată de 2,6 miliarde de euro din cadrul PNRR, un pas important pentru România și pentru continuarea investițiilor finanțate din fonduri europene.

Mulțumesc doamnei președinte von der Leyen și echipei sale pentru acest rezultat, care confirmă că eforturile de reformă ale României sunt recunoscute la nivel european”, a transmis Ilie Bolojan.