Fost oficial din anturajul lui Zelenski, arestat într-un dosar de corupție și spălare de bani
Volodimir Zelenski
Fostul șef al administrației prezidențiale din Ucraina, Andrii Iermak, considerat mult timp unul dintre cei mai influenți oameni din cercul apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile într-un dosar care vizează acuzații de corupție și spălare de bani.
Decizia a fost pronunțată de Înalta Curte Anticorupție din Kiev, care a stabilit și o cauțiune de 140 de milioane de grivne, adică aproximativ 2,7 milioane de euro.
Potrivit publicației ucrainene Pravda, Iermak le-a spus judecătorilor că nu dispune de această sumă și că speră să primească ajutor din partea unor apropiați. Apărătorii fostului oficial au anunțat că vor contesta măsura arestului preventiv.
