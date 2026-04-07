George Simion, alături de Realitatea Plus: „România nu mai este un stat democratic! Jos cenzura!”

Sursă: realitatea.net

Decizie cu impact major pe piața media din România, după ce Consiliul Național al Audiovizualului a hotărât, în ședința desfășurată marți, să retragă licența de emisie pentru postul Realitatea Plus. Măsura a stârnit reacții dure și acuzații grave, fiind interpretată drept o acțiune fără precedent împotriva libertății de exprimare.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar tonul a devenit rapid unul extrem de dur. În spațiul public s-a vorbit despre o lovitură directă dată democrației și despre o limitare drastică a libertății de exprimare. Situația este descrisă ca un moment de cotitură, în care drepturile fundamentale ar fi puse sub semnul întrebării.

George Simion intră în direct și lansează un atac frontal

Liderul AUR, George Simion, a intervenit în direct pentru a-și exprima poziția față de decizia CNA, criticând în termeni extrem de duri ceea ce el consideră a fi o escaladare a unor acțiuni împotriva democrației din România.

„Mai este acest stat român, în momentul în care au călcat alegerile în picioare, democrația în picioare, e următorul pas. E continuarea loviturii de stat dată pe 6 decembrie, furtul alegerilor, că ai la dumneavoastră încă pot s o spun, furtul alegerilor din mai 2025. Acum închid televiziuni, închid posturi de radio. Acum vor să și ștranguleze orice voce liberă. România nu mai este un stat democratic. O să anunțăm în acest moment toți partenerii noștri europeni și americani, de felul în care este călcată democrația în picioare în România și dacă ei își închipuie că pot repeta greșelile guvernelor năsta pe care au venit după aceea, când s au închis televiziuni în România”

În continuarea intervenției, acesta a anunțat că urmează să ia cuvântul în plenul Camerei Deputaților, chiar dacă, în opinia sa, astfel de intervenții ar putea să nu mai aibă impact în actualul context politic.

„Și totodată eu acum mă duc să iau cuvântul de la plenul Camerei Deputaților, de la tribună, fie că mai contează sau nu mai contează pentru că au devenit imuni domnii care impun cenzura, domnii care anulează alegerile, domnii care impun un sistem autoritar în România, noi ne vom revolta și nu suntem singuri, aveți milioane de oameni în spate pentru că nu pot să facă chiar ce vor ei în țara noastră. Cu ce e diferită activitatea Realitatea TV față de zecile de televiziuni care ridică o sanale guvernului. Exact asta, că n ați vrut să ridicați o sanale guvernului și că ați dat o voce opoziției. Lucrurile nu pot rămâne așa și lucrurile nu vor rămâne așa. Nu ne lăsăm călcați în picioare. Trebuie să continuați, trebuie să continuăm și trebuie să ne ridicăm deasupra acestor așa zisi petiși cu aroganți vor ei să fie dictatori, dar nu acceptăm dictatori și nu acceptăm stăpâni.

Este doar continuarea ce s-a întâmplat în decembrie 2024. Noi am trăit cu iluzia unei democrații, dar iată, dacă n-ați vrut să faceți cum au făcut alte televiziuni, dacă n-ați vrut să ne denigrați, dacă n-ați vrut să spuneți minciuni despre noi, dacă ne-ați dat și nouă o platformă, sunteți astăzi închiși.

Lucrurile nu trebuie să rămână așa. Lucrurile, dacă rămân așa, nu va fi nicio diferență între România și Belarus, între România și Federația Rusă de care ne acuzau ei fals că suntem apropiați. Nu, ei sunt cei apropiați de Federația Rusă, ei sunt cei cărora le place dictatura și pun pumnul în gura presei.

Eu voiam să luăm atitudine la conferința noastră de la ora 14:00 pentru că auzisem deja pe surse ce ceea ce vă pregătesc și unii ne-au spus: nu, nu, nu, că se rezolvă. Nimic nu se rezolvă cu guvernul acesta Bolojan, care a fost deranjat că îi puneți prea multe întrebări. La Palatul Cotroceni și la Palatul Victoria sunt dictatori. Sunt oameni care impun cenzura, care calcă în picioare libertatea de exprimare și toată lumea, tot mapamondul trebuie să cunoască acest adevăr. De urgență cer CNA-ului să revină asupra acestei decizii.

Nu sunteți doar dumneavoastră, au retras și licența Gold FM. Ce arată asta? Că nu va mai exista în audiovizualul românesc provocare curată. Acolo vor să ajungă, nu îi interesează, cum nu i-a interesat când au închis zeci de mii de firme. Patronii din România sunt efectiv obligați să falimenteze firmele, sunt obligați să închidă și să pornească peste hotare sau să o ia de la început în străinătate. Nu poți face asta unui agent economic, dar totodată nu poți face asta presei, pentru că presa se supune unor legi speciale, iar libertatea de expresie este garantată în Constituția României.

De asta acest act samavolnic de a anula licența Realitatea TV este dovada clară că trăim într-un sistem dictatorial. Dacă pe noi, partidele politice de opoziție nu ne credeați, dacă AUR nu era lăsat până acum să intre la guvernare și ni se punea pumnul în gură, iată o nouă dovadă, iată dovada supremă și posturi de televiziune care sunt critice la adresa regimului sunt închise. Este asta o democrație? Categoric nu! Să stați tari, să stați puternici, colegii dumneavoastră, pentru că nu o să rămână lucrurile așa. Trebuie să le reparăm”, a spus George Simion la Realitatea PLUS.

Realitatea Plus merge mai departe în online

Chiar dacă decizia CNA oprește emisia clasică a postului, activitatea Realitatea Plus nu se încheie aici. Televiziunea își va continua difuzarea în mediul online, încercând să rămână conectată cu publicul său și să își păstreze influența în spațiul media.

Momentul marchează una dintre cele mai tensionate situații din ultima perioadă în relația dintre autorități și presă, generând reacții puternice și împărțind opinia publică.