Incendiu puternic la o biserică monument istoric din Prahova: 120 de persoane s-au evacuat

Sursă: Realitatea.net

Un incendiu violent a izbucnit duminică dimineață la biserica parohială din comuna Puchenii Mari, satul Puchenii Moșneni, lăcaș de cult declarat monument istoric. Flăcările au cuprins turlele bisericii, iar fumul dens este vizibil de la mare distanță.

La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești, cu 4 autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD.

Potrivit ISU Prahova, incendiul afectează aproximativ 200 mp, iar 120 de persoane s-au autoevacuat înainte ca flăcările să se extindă. Nu sunt raportate victime până în acest moment.

Reprezentanții ISU transmit că misiunea este în dinamică, iar echipajele lucrează pentru limitarea propagării incendiului la structura de patrimoniu.

Polițiștii din cadrul IPJ Prahova au instituit restricții de circulație pe DN1, pe sensul București – Ploiești, unde traficul se desfășoară pe o singură bandă.