Kader Keita, audiat în dosarul accidentului mortal: riscă până la 7 ani de închisoare

Kader Keita, jucător al Rapid București, a fost audiat de procurorii din Sectorul 2 în dosarul accidentului rutier produs la începutul lunii martie.

Incidentul a avut loc pe 3 martie, când fotbalistul ar fi lovit cu mașina o femeie de 68 de ani pe o trecere de pietoni, după care ar fi părăsit locul fără să anunțe autoritățile sau să solicite intervenția medicilor. Victima a fost transportată la spital, însă, după aproximativ o lună de îngrijiri medicale, a decedat.

În urma acestui deznodământ, anchetatorii au schimbat încadrarea juridică a faptei. Dacă inițial era vorba despre vătămare corporală gravă și părăsirea locului accidentului, în prezent acuzația principală este de ucidere din culpă, infracțiune pentru care pedeapsa poate ajunge până la șapte ani de închisoare.

Fotbalistul s-a prezentat la audieri însoțit de avocat și a evitat contactul cu presa. Accidentul s-a produs în jurul orei 5:45, pe strada Gherghiței din Sectorul 2, iar acesta a fost identificat de polițiști în aceeași zi, câteva ore mai târziu.

Potrivit anchetatorilor, după producerea accidentului, Keita și-ar fi continuat activitățile obișnuite, participând inclusiv la antrenamente. În prezent, el se află sub control judiciar, nu poate părăsi țara fără acordul autorităților, însă are dreptul să își continue activitatea sportivă.