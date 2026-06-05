Prima reacție a Kievului după incidentul din Portul Constanța: drona era provenită din Ucraina

Autoritățile ucrainene au reacționat la câteva ore după incidentul produs vineri în Portul Constanța, confirmând că drona maritimă care a explodat aparținea Forțelor Navale ale Ucrainei.

Într-un comunicat oficial, partea ucraineană a precizat că aparatul fără pilot se afla într-o misiune desfășurată în zona operațională a Mării Negre, însă a pierdut controlul și a ajuns în apropierea litoralului românesc.

„În timpul îndeplinirii unor misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate Ucrainene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastelor României.

Forțele Navale ale Ucrainei au transmis informațiile necesare forțelor navale ale României pentru a preveni pierderile în rândul populației civile”, au transmis Forțele Armate ucrainene.

Poziția Kievului vine după ce incidentul din Portul Constanța a generat reacții atât în România, cât și în Rusia. Autoritățile continuă să analizeze circumstanțele în care drona a ajuns în zona portuară și modul în care s-a produs explozia.