Sorana Cîrstea scrie istorie la 36 de ani. Românca a ajuns la cea mai bună clasare din carieră

Sorana Cîrstea a încheiat ediția din acest an a turneului de la Wimbledon cu un motiv important de satisfacție. Deși a fost eliminată în turul al treilea, jucătoarea din România a urcat pe cea mai înaltă poziție din cariera sa în clasamentul WTA.
În ierarhia actualizată luni, 13 iulie, sportiva în vârstă de 36 de ani ocupă locul 17 mondial, cu 2.535 de puncte, cea mai bună clasare reușită de-a lungul carierei.
Totodată, Sorana se află pe locul 11 în clasamentul WTA Race, care stabilește cele opt jucătoare calificate la Turneul Campioanelor de la finalul sezonului.
La Wimbledon, Cîrstea a fost învinsă în turul al treilea de cehoaica Linda Noskova, cea care avea să câștige ulterior trofeul. Meciul a fost unul extrem de echilibrat, românca cedând după un set decisiv dramatic, scor 6-2, 3-6, 6-7 (9-11).
Chiar și după această eliminare, rezultatele obținute la Londra i-au adus un nou maxim în clasamentul mondial. În plus, perioada care urmează îi poate oferi șansa de a mai urca în ierarhie, întrucât până la startul sezonului american nu are multe puncte de apărat.
În același timp, Sorana Cîrstea a decis să nu participe la următorul turneu din calendar, alegând să își acorde o perioadă de pauză înaintea competițiilor importante din US Open Series. Decizia vine în contextul unui sezon solicitant și al faptului că 2026 este ultimul an al carierei sale în circuitul profesionist.
Primele zece poziții ale clasamentului WTA sunt ocupate, în ordine, de Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mirra Andreeva, Karolina Muchova, Linda Noskova, Iga Swiatek, Amanda Anisimova și Elina Svitolina.
În ierarhia actualizată luni, 13 iulie, sportiva în vârstă de 36 de ani ocupă locul 17 mondial, cu 2.535 de puncte, cea mai bună clasare reușită de-a lungul carierei. Totodată, Sorana se află pe locul 11 în clasamentul WTA Race, care stabilește cele opt jucătoare calificate la Turneul Campioanelor de la finalul sezonului.
La Wimbledon, Cîrstea a fost învinsă în turul al treilea de cehoaica Linda Noskova, cea care avea să câștige ulterior trofeul. Meciul a fost unul extrem de echilibrat, românca cedând după un set decisiv dramatic, scor 6-2, 3-6, 6-7 (9-11).
Chiar și după această eliminare, rezultatele obținute la Londra i-au adus un nou maxim în clasamentul mondial. În plus, perioada care urmează îi poate oferi șansa de a mai urca în ierarhie, întrucât până la startul sezonului american nu are multe puncte de apărat.
În același timp, Sorana Cîrstea a decis să nu participe la următorul turneu din calendar, alegând să își acorde o perioadă de pauză înaintea competițiilor importante din US Open Series. Decizia vine în contextul unui sezon solicitant și al faptului că 2026 este ultimul an al carierei sale în circuitul profesionist.
Primele zece poziții ale clasamentului WTA sunt ocupate, în ordine, de Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mirra Andreeva, Karolina Muchova, Linda Noskova, Iga Swiatek, Amanda Anisimova și Elina Svitolina.