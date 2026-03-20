Noul serial al lui Sebastian Ghiță, cine îl pune să mintă la TV. Cum îl atacă penalii întorși de sistem pe Călin Georgescu -VIDEO

„Stai să vezi cu Elan Schwarzenegger ăla, cu acest Călin Georgescu, când o să-l dea ăștia cu toate ce au, că acest Călin Georgescu cred că cei mai mulți bani îi lua de la Elan Schwartzenberg ăla, cu Codruț Marta, cu acuzațiile alea de omor, că mi-a povestit mie Coldifer că Schwarzenberg cu fra-su au fost ultimii care l-au luat cu mașina pe Codruț Marta ăla care a furat banii lui Blejnar și l-au dus la Snagov și de acolo dracul l-a mai văzut pe ăla. Deci tu, ditamai Călin Georgescu, accepți, iei bani, stabilești guverne, faci aranjamente, îl trimiți pe ăla prin toată lumea să dea tot felul de semnale. Păi tu nu știi că Schwarzenegger ăla să învârte cu toate serviciile, cu israelieni, cu ruși. Vezi scandaluri ce o să iasă și cu Călin Gheorghescu ăsta de nu se mai împacă om cu persoană”, spune Sebastian Ghiță, într-o nouă înregistrare pe care România TV o prezintă drept o bombă în televiziune.

”Bombă în televiziune, doamnelor și domnilor, ediție incendiară la România TV. Ați văzut noua înregistrare cu Sebastian Ghiță despre Călin Georgescu. Veți afla la această oră, doamnelor și domnilor, din această înregistrare șocantă, crima, vorbim foarte serios, o crimă din spatele ascensiunii lui Călin Georgescu. Și veți vedea legătura dintre sacii cu banii ai mafiei și această ascensiune a lui Georgescu”, au transmis cei de la România TV.

Fugarul Sebastian Ghiță se auto-detonează și anunță că a reluat legătura cu Florian Coldea. Milionarul fugit în Serbia a scos o nouă înregistrare pentru a-l denigra pe Călin Georgescu cu ajutorul televiziunii sale. Astfel, planul acestuia a fost doar să rupă mișcarea suveranistă cu ajutorul lui Victor Ponta și a acoliților săi.

”Sunt multe idei în care suntem de acord și gândim la fel, sunt lucruri în care suntem oameni, personalități puternice și sunt lucruri în care nu suntem de acord, dar e foarte clar că amândoi, și nu doar Georgeescu - Ponta, mulți alții, suntem patrioți. Ne iubim țara asta și înțelegem că ajunge ce au făcut cu ea. (...)

I-au luat dreptul să candideze este o nedreptate la adresa românilor, în primul rând, nu doar la adresa sa și cred că prezența domniei sale ar fi un îndemn la revenirea la popor. Vreau să spun foarte clar, este un abuz să respingi candidatura oricui, nu doar Călin Georgeescu. Trebuie să fie lăsați toți candidații să candideze și românii să decidă. Nu așa îi faci loc lui Antonescu și partidelor tradiționale. Nu așa faci dreptate în România, nu așa repari democrația. Sunt convins de acest lucru și mi asum, indiferent de riscuri, această poziție”, spunea Victor Ponta în campania pentru alegerile prezidențiale.

Întrebat în cadrul unei emisiuni dacă poate fi Călin Georgeescu prim-ministru, suveranistul vopsit a răspuns: ”Sigur că poate. Nu cred că are ceva ce-l descalifică, dincolo, sigur, acuzații, dosare”.

”Că n-am vorbit cu domnia sa în ultimii 12 ani. De 12 ani n-am avut ocazia să vorbesc cu domnul Georgeescu. Din ceea ce am văzut din declarațiile pe care le-a făcut, cred că este un om patriot. Nu știu care este competența de a conduce”, a mai spus Ponta.

Sebastian Ghiță s-a folosit pentru ruperea mișcării suveraniste de George Becali și Gelu Vișan.

”Să vedem în ce condiții, că eu, de exemplu, eu mă alătur, ca și membru, când vrea el, dar ca membru, că sunt alături de el. Pentru că știi de ce sunt alături de el? Pentru că oricum e mai deosebit decât ceilalți. În al șaptelea rând, dacă cumva vrea, dom\"le, intrăm într-o combinație, ce faci tu, ce fac eu? Dacă vrei doar ca membru, vin ca membru pentru imaginea mea, vin și ți-o alături ție imaginea mea, îți mai aduc 5-10 procente. Dacă vrei să muncesc, eu dacă muncesc, trebuie să am și cuvânt de spus, că nu muncesc degeaba, că nu sunt idioat”, afirma Gigi Becali la televiziunea fugarului.

Victor Ciutacu: Explicați-mi și mie cum s-a substituit Simion identitții lui Gheorghescu?

Gelu Vișan: Păi, s-a spus că Simion ...era prin engleză pe aici, că el și-a făcut niște prezentări așa, așa....Au spus că alegerile.....el nu a ajuns președinte pentru că alegerile au fost anulate și fraudate. Și eu asta am văzut-o de dimineață, că aseară m-am uitat la măria Dungaciu, e noua stea a suveranismului, fost bursier Soroș .....domnul, fost bursier Soroș.

România TV, televiziunea lui Sebastian Ghiță, a început să-l atace pe Georgescu după ce a venit în platoul Realitatea PLUS. Televiziunea dirijată din Serbia s-a chinuit în ultimul an să se lipiseră de imaginea președintelui Interzis.

”Călin Georgescu a lansat un apel pentru reconstrucția României. Liderul suveranist cheamă poporul român să sădească un pui de arbore sau de pom fructifer din sămânță românească. Călin Georgescu susține că este o acțiune cu o simbolistică importantă pentru binele țării și pentru reîntregirea pădurii românești”, transmitea Romania TV.

Sistemul l-a aruncat în luptă și pe Marian Vanghelie, care a înființat un partid și a anunțat că liderul spiritual este Călin Georgescu. Acest minciună a fost demontată în exclusivitate de Clin Georgescu la Realitatea PLUS, televiziunea poporului.

”Necondiţionat, nu-i cer nimic. Tot ce voi face, programul, am luat de pe net programe suveraniste din Europa şi din afara Europei, am luat programul domnului Călin Georghescu şi facem, am lucrat la program cu nişte specialişti şi acum, prin noi, prin noua conducere, în care vor veni oameni de specialitate, vom lucra la programe şi le vom expune în aşa fel să le înţeleagă şi în formulă populară toată lumea, să le înţeleagă toată lumea”, a declarat Marian Vanghelie.

În replică, Călin Georgescu a spus că ”nu am nimic de a face cu politica, cu niciun partid politic din această țară. Special, că nu mă interesează niciun partid politic, nu îmi fac niciun partid politic. Nu mă interesează niciun partid politic, nu am nicio legătură cu niciun partid politic și cu niciun om politic. Punct!”