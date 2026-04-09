Plecarea neașteptată a lui JD Vance din Ungaria: vicepreședintele SUA, trimis în misiune crucială

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, și-a întrerupt neașteptat vizita la Budapesta și a părăsit miercuri seară capitala Ungariei, deși inițial era așteptat să rămână încă o zi.

Oficialul american a fost surprins plecând de pe Aeroportul Internațional Ferenc Liszt, unde a oferit doar declarații scurte jurnaliștilor înainte de a urca la bordul Air Force Two.

Schimbarea bruscă a programului vine după ce Casa Albă a anunțat că JD Vance va conduce delegația americană la negocierile de pace cu Iranul, programate să înceapă vineri la Islamabad.

Discuțiile din Islamabad sunt considerate unele dintre cele mai importante evoluții diplomatice din ultimele săptămâni în regiune.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a subliniat rolul-cheie al vicepreședintelui în aceste negocieri, afirmând că acesta a avut „un rol foarte important și esențial încă de la început”.

Aceasta l-a descris pe JD Vance drept „mâna dreaptă” a președintelui Donald Trump în cadrul eforturilor diplomatice ale administrației americane.