Ploi și vânt în Prahova până vineri dimineață. Ce anunță ANM pentru următoarele 48 de ore

Publicat 21 oct. 2026, 13:34 Sursă realitatea.net

ANM anunță ploi și intensificări ale vântului în Prahova până vineri dimineață. Rafalele pot ajunge la 50 km/h, iar la munte pot depăși 70 km/h.

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