Ploi și vânt în Prahova până vineri dimineață. Ce anunță ANM pentru următoarele 48 de ore

ANM anunță ploi și intensificări ale vântului în Prahova până vineri dimineață. Rafalele pot ajunge la 50 km/h, iar la munte pot depăși 70 km/h.
Județul Prahova va avea parte de ploi și intensificări ale vântului în următoarele două zile, potrivit informării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Fenomenele sunt așteptate până vineri, 23 octombrie, la ora 10:00, în contextul unei perioade cu vreme instabilă în mai multe regiuni ale țării.
ANM anunță ploi și rafale de vânt în Prahova
Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări temporare miercuri, 21 octombrie, în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Joi, 22 octombrie, rafalele vor fi prezente local, în special în estul, centrul și vestul țării.
Vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40-50 km/h, în timp ce pe crestele montane pot depăși 70 km/h.
Pentru județul Prahova, aflat în apropierea zonei montane a Carpaților de Curbură, evoluția vremii trebuie urmărită cu atenție, în special în zonele expuse intensificărilor vântului.
Ploile se extind în mai multe regiuni ale țării
ANM anunță că ploile se vor extinde începând din noaptea de miercuri spre joi, cuprinzând Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia și local Muntenia.
Joi, 22 octombrie, sunt prognozate precipitații în cea mai mare parte a țării. Acestea pot avea caracter de aversă, iar izolat sunt posibile descărcări electrice și căderi de grindină.
În anumite zone montane, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, se vor acumula 10-20 de litri de apă pe metru pătrat, cu valori izolate de peste 30-35 de litri pe metru pătrat.
Cum va evolua vremea în Prahova
În intervalul menționat, locuitorii județului Prahova sunt sfătuiți să urmărească actualizările meteorologice, mai ales dacă au planificate deplasări în zonele montane sau pe drumurile expuse vântului.
Informarea ANM este valabilă până vineri, 23 octombrie, la ora 10:00. Pentru eventuale avertizări de vreme severă, este recomandată consultarea comunicărilor oficiale ale meteorologilor.