Administrația Națională de Meteorologie a emis marți, 24 noiembrie, un cod portocaliu pentru zona montană a județului Prahova, din cauza vântului puternic și a viscolului.
Avertizarea este valabilă până la ora 19:00. În această perioadă, vântul va sufla cu viteze la rafală cuprinse între 85 și 120 km/h.
Potrivit ANM, vântul puternic „viscolește și troienește zăpada deja depusă”, determinând „scăderea vizibilității sub 50 m”.
Condiții nefavorabile și în noaptea de marți spre miercuri
Vremea se va menține nefavorabilă la munte și în cursul nopții. ANM a emis o avertizare cod galben de ninsori viscolite, valabilă de marți, 24 noiembrie, de la ora 20:00, până miercuri, 25 noiembrie, la ora 08:00.
În acest interval, în zona montană a județului Prahova va ninge, iar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60–90 km/h, potrivit meteorologilor.