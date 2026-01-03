Președintele Cubei denunță un atac „criminal” al SUA

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a acuzat un atac „criminal” al SUA asupra Venezuelei

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a acuzat un atac „criminal” al SUA asupra Venezuelei, conform CNN.

„Cuba denunță și cere urgent reacția comunității internaționale împotriva atacului criminal al SUA asupra Venezuelei. Zona noastră de pace este atacată brutal”, a scris pe X președintele Cubei.

Statele Unite desfășoară atacuri în Venezuela, a declarat un oficial american pentru Reuters, sâmbătă dimineață. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, nu a oferit detalii.

Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump ar fi ordonat atacuri aeriene împotriva ţării sud-americane, relatează The Guardian.

Stare de urgență în Venezuela

Guvernul venezuelean a transmis, într-un comunicat, că „respinge, condamnă și denunță” „agresiunea militară” a Statelor Unite.

„O astfel de agresiune amenință pacea și stabilitatea internațională, în special în America Latină și Caraibe, și pune în pericol viața a milioane de oameni”, a transmis guvernul.

Atacurile au avut loc în capitala Caracas și în statele Miranda, Aragua și La Guaira, se arată în comunicat, ceea ce l-a determinat pe Maduro să declare stare de urgență națională și să solicite forțelor sociale și politice să „activeze planurile de mobilizare”.