Președinții Tribunalelor din țară acuză o „demonizare” a magistraților și critică dur noua lege a salarizării

Președinții Tribunalelor din România au reacționat public față de proiectul noii legi a salarizării și acuză o campanie politică de „demonizare” a magistraților. Într-un comunicat transmis miercuri, aceștia susțin că puterea executivă încearcă să arunce vina asupra sistemului judiciar pentru problemele economice și pentru incapacitatea de a crește nivelul de trai al populației.

Magistrații spun că se solidarizează cu pozițiile exprimate deja de președintele Înalta Curte de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii și avertizează că forma actuală a proiectului de salarizare poate produce efecte „catastrofale” în sistemul judiciar. Potrivit acestora, noile prevederi ar crea diferențe majore între angajați aflați în situații similare, doar în funcție de momentul în care au fost promovați sau încadrați în funcție.

Magistrații spun că unele salarii ar putea scădea după promovare

Președinții Tribunalelor susțin că textele din proiect pot genera situații absurde, în care anumite persoane ar putea ajunge să câștige mai puțin după promovare sau după trecerea într-o nouă treaptă de vechime. În plus, aceștia acuză faptul că proiectul ar favoriza în special demnitarii, în timp ce pentru alte categorii profesionale sunt prevăzute reduceri sau dezechilibre salariale.

„Nivelul coeficienților de ierarhizare propuși încalcă principiul constituțional al egalității între puteri, fără a ține cont de rolul constituțional al puterii judecătorești. Singura preocupare a inițiatorilor a vizat majorarea salariilor demnitarilor”, se arată în comunicatul transmis de președinții Tribunalelor.

Aceștia avertizează și asupra efectelor pe care noua lege le-ar putea avea asupra pensiilor din magistratură. Potrivit magistraților, diferențele dintre pensiile aflate deja în plată și cele care vor fi calculate în viitor s-ar putea adânci și mai mult, ceea ce ar crea noi inechități în sistem.

„Nu mai acceptăm atitudini umilitoare”

În comunicat, președinții Tribunalelor afirmă că restanțele salariale și litigiile din ultimii ani nu sunt vina magistraților, ci consecința unor legi neclare și a deciziilor luate de autorități de-a lungul timpului. Ei susțin că aceeași situație există și în alte domenii bugetare, precum educația, sănătatea sau administrația publică.

Magistrații spun că nu mai sunt dispuși să accepte atacuri publice și acuzații fără fundament venite din zona politică. „Președinții Tribunalelor din România respingem strategia asumată fățiș la nivel politic de demonizare continuă a magistraților pentru a acoperi incapacitatea puterii executive de îmbunătățire a nivelului de trai al societății”, se mai arată în document.

Reacția vine într-un moment în care proiectul noii legi a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii din sectorul public, după ce sindicatele și reprezentanții mai multor instituții au acuzat reduceri de venituri și dezechilibre majore între diferite categorii profesionale.