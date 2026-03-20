Primăvară „clasică”: meteorologii anunță temperaturi și precipitații normale pentru început de aprilie. Prognoza pe 4 săptămâni

Meteorologii anunță că începutul lunii aprilie va aduce valori termice și cantități de precipitații în limitele obișnuite, fără abateri semnificative față de media ultimilor ani.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), prognoza pentru următoarele patru săptămâni este realizată de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Sunt analizate abaterile săptămânale ale temperaturilor și precipitațiilor față de media perioadei 2006–2025. Meteorologii precizează că fenomenele extreme de scurtă durată nu pot fi anticipate prin acest tip de prognoză.

Săptămâna 23–30 martie: temperaturi ușor mai ridicate în nord și est

Valorile termice vor fi ușor peste cele specifice perioadei în regiunile nordice și estice, iar în restul țării se vor situa în jurul mediilor normale. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în sudul extrem, în timp ce în celelalte zone va fi apropiat de normal.

Săptămâna 30 martie – 6 aprilie: precipitații excedentare în sud și sud-vest

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale, cu posibilități de valori ușor mai scăzute în vest. Cantitățile de precipitații vor fi normale în nord-vest, dar excedentare în restul țării, în special în sud și sud-vest.

Săptămâna 6–13 aprilie: vreme în limite normale

Temperatura medie a aerului va fi apropiată de valorile obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric se va situa, de asemenea, în limite normale la nivel național.

Săptămâna 13–20 aprilie: fără abateri semnificative

Valorile termice vor rămâne în limitele climatologice ale săptămânii în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.