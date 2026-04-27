Cristi Chivu, lovit de un scandal uriaș: Inter riscă retrogradarea, după un scandal de corupție care zguduie fotbalul italian

Sursă: realitatea.net

Inter, formația antrenată de Cristi Chivu, se confruntă cu un nou scandal de proporții. Gianluca Rocchi, responsabilul cu desemnarea arbitrilor în Serie A și Serie B, s-a suspendat din funcție după ce a fost pus sub anchetă pentru complicitate la fraudă sportivă în sezoanele 2023-2024 și 2024-2025. Parchetul din Milano a deschis o anchetă penală, iar Rocchi are programată o audiere preliminară joi.

Andrea Gervasoni, șeful arbitrilor VAR pentru primele două divizii italiene, s-a suspendat și el din funcție, după ce a fost inclus în aceeași anchetă. Asociația Arbitrilor Italieni (AIA) a confirmat ambele suspendări printr-un comunicat oficial.

Ce i se impută lui Rocchi

Potrivit agenției italiene AGI, există trei capete de acuzare în dosarul lui Rocchi. Se presupune că acesta a influențat delegările de arbitri în favoarea lui Inter, selectând arbitri „apreciați de club".

Advertising

De asemenea, este acuzat că a exercitat presiuni asupra oficialilor VAR pentru a influența deciziile în timpul unor meciuri. Printre partidele investigate se numără Inter - Verona 2-1 (6 ianuarie 2024), Bologna - Inter 1-0 (20 aprilie 2025) și Inter - AC Milan 0-3 (23 aprilie 2025).

În acest moment, Inter este lider în Serie A, cu 10 puncte avans față de locul 2, ocupat de Napoli.

Cel mai negru scenariu: retrogradarea

Frauda sportivă este infracțiune penală în Italia și se pedepsește cu până la 6 ani de închisoare. Dacă acuzațiile vor fi dovedite, Inter ar putea pierde titlul din Serie A 2023-2024, potrivit publicațiilor AGI și La Stampa.

Cel mai negru scenariu rămâne însă retrogradarea în Serie B a echipei lui Cristi Chivu, un precedent deja existent în fotbalul italian: în 2006, Juventus a coborât în eșalon secund după scandalul „Calciopoli".

Rocchi, în vârstă de 52 de ani, a transmis printr-un comunicat că decizia suspendării a fost „dureroasă și dificilă", adăugând că este convins că va ieși „nevătămat și mai puternic" din această situație.

Cristi Chivu evită să comenteze subiectul

Cristi Chivu, tehnicianul instalat pe banca lui Inter în vara anului trecut, a preferat să nu se pronunțe pe acest subiect, întrucât scandalul se referă la precedentele două sezoane, perioadă în care echipa era antrenată de Simone Inzaghi.

„Vorbesc despre fotbal. Sunt antrenor și sunt plătit să mă pregătesc pentru meciuri cât mai bine posibil și să transmit calm și motivație adecvată. La 2-0, nu mi-am făcut bine treaba și îmi asum responsabilitatea, dar asta nu schimbă prea mult. Ne lipsesc trei puncte și vrem să terminăm cât mai repede posibil!”, a declarat Cristi Chivu.