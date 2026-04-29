Raport alarmant: 95% din Europa, mai caldă decât normalul în 2025

Ghețarii se topesc iar incendiile scapă de sub control

Un nou raport publicat miercuri de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu și de Organizația Meteorologică Mondială (OMM) arată clar direcția în care merge clima Europei: temperaturi în creștere aproape peste tot.

Datele pentru 2025 conturează o imagine greu de ignorat. Aproape întreg continentul, mai exact cel puțin 95%, a înregistrat temperaturi anuale peste medie. Nu mai vorbim de episoade izolate, ci de un tipar care se repetă și se accentuează.

Ghețarii dispar, iar zăpada devine tot mai rară

Schimbările nu se opresc la temperaturi. Ele se văd direct în natură. Ghețarii din toate regiunile europene au pierdut masă, iar stratul de zăpadă a fost cu 31% sub nivelul obișnuit. În același timp, calota glaciară a Groenlandei a pierdut 139 de milioane de tone de gheață, un volum uriaș, comparabil cu de 1,5 ori cantitatea de gheață stocată în toți ghețarii din Alpi.

Schimbările climatice se resimt și în ape. Temperatura suprafeței mării din regiunea europeană a atins cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. În același timp, 70% dintre râuri au avut debite sub medie, ceea ce înseamnă mai puțină apă disponibilă, inclusiv pentru agricultură sau consum. Pe fondul secetei și al căldurii, incendiile de vegetație au devenit tot mai greu de controlat. În 2025, au ars peste 1 milion de hectare, o suprafață mai mare decât Cipru, un record negativ pentru Europa.

Poate cel mai îngrijorător semn vine din zonele considerate, până nu demult, „reci”. Arctica și regiunile alpine se încălzesc rapid. În iulie 2025, temperaturile din apropierea Cercului Polar Arctic au depășit 30°C, iar în Frosta, Norvegia, s-a atins un maxim de 34,9°C. Inclusiv temperaturile minime au fost mai ridicate decât în mod normal pe parcursul anului, ceea ce arată că nu mai vorbim doar de vârfuri de căldură, ci de o schimbare constantă.

Valuri de căldură record în nordul Europei

Țările subarctice, precum Norvegia, Suedia și Finlanda, au trecut prin cel mai puternic val de căldură înregistrat vreodată, care a durat trei săptămâni consecutive. În paralel, Islanda a raportat a doua cea mai mare pierdere de ghețari din istoria sa. Toate aceste date puse cap la cap arată că zonele considerate cândva stabile din punct de vedere climatic devin din ce în ce mai vulnerabile.

Concluziile raportului sunt susținute și de specialiști, care spun deschis că situația nu mai poate fi tratată ca un risc îndepărtat.

Ce spune, de fapt, acest raport

„Raportul prezintă o imagine sumbră: ritmul schimbărilor climatice necesită acțiuni mai urgente. Având în vedere creșterea temperaturilor, precum și incendiile de pădure și seceta pe scară largă, dovezile sunt fără echivoc. Schimbările climatice nu reprezintă o amenințare viitoare, ci realitatea noastră actuală. Pentru a face față impactului asupra pierderii biodiversității, trebuie să ne adaptăm la viteza cu care se produce tranziția către energia curată și, în același timp, să ne asigurăm că știința solidă continuă să stea la baza politicilor și deciziilor noastre”, a spus Samantha Burgess, coordonatoare strategică pentru climă la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu.

Privit în ansamblu, raportul „Starea climei în Europa” nu aduce doar cifre, ci arată o tendință clară: schimbările climatice nu mai sunt o excepție, ci devin noua normalitate.