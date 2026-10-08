Scandal la un liceu din Urlați: un profesor de muzică este acuzat că ar fi atins indecent eleve de clasa a VI-a

Un profesor de muzică de la un liceu din Urlați, județul Prahova, este vizat de o anchetă după ce o mamă a reclamat că mai multe eleve de clasa a VI-a ar fi fost puse să se întindă pe catedră în timpul orelor, sub pretextul unor exerciții de respirație.
Femeia susține că unele fete ar fi fost atinse în mod nepotrivit. Poliția face verificări, iar conducerea școlii a declanșat o anchetă internă și l-a suspendat pe profesor de la ore pe durata cercetărilor.
Elevele ar fi fost chemate pe rând în fața clasei
Potrivit reclamației, profesorul le-ar fi cerut fetelor să se întindă pe catedră pentru a face exerciții de respirație. Unele eleve ar fi refuzat, iar în anumite situații ar fi fost conduse de mână către catedră.
Mama care a semnalat cazul susține că a aflat și despre posibile atingeri nepotrivite, reclamate de unele dintre eleve. Aceste acuzații urmează să fie verificate de autorități.
Poliția și conducerea școlii au început verificările
După depunerea sesizării, polițiștii au început verificările pentru a stabili ce s-a întâmplat în sala de clasă și dacă faptele reclamate se confirmă.
În paralel, unitatea de învățământ a demarat o anchetă internă. Conducerea liceului a decis suspendarea profesorului de la ore pe durata cercetărilor.
Mama susține că există și o înregistrare audio în care elevele ar vorbi despre fotografii realizate în timpul orei. Și aceste informații trebuie verificate în cadrul anchetei.
Profesorul nu a oferit deocamdată explicații
Întrebat despre acuzațiile formulate la adresa sa, profesorul a declarat că va oferi un punct de vedere în prezența unei avocate.
Ancheta urmează să clarifice circumstanțele incidentelor reclamate, inclusiv comportamentul cadrului didactic și eventualele probe care susțin declarațiile elevelor.
Până la stabilirea faptelor de către autorități, acuzațiile nu reprezintă o dovadă a vinovăției profesorului.