Scandal la un liceu din Urlați: un profesor de muzică este acuzat că ar fi atins indecent eleve de clasa a VI-a

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 oct. 2026, 15:08

Un profesor de muzică de la un liceu din Urlați, județul Prahova, este vizat de o anchetă după ce o mamă a reclamat că mai multe eleve de clasa a VI-a ar fi fost puse să se întindă pe catedră în timpul orelor, sub pretextul unor exerciții de respirație.

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