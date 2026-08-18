Șoferii au găsit un nou cod pe Waze pentru a semnala prezența poliției. Ce simboluri folosesc acum

Șoferii au găsit o metodă prin care încearcă să înlocuiască pe Waze avertizările referitoare la radare și echipajele de Poliție cu alte simboluri disponibile în aplicație. Pe rețelele sociale circulă un mesaj potrivit căruia emoticoanele asociate „vremii rele” sau „ceții” pot fi folosite în locul celor destinate semnalării poliției.

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