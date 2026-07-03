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Tragedie în Maramureș! O biserică de lemn veche de peste 300 de ani a ars complet

pompieri

pompieri

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 iul. 2026, 15:40

O biserică de lemn din județul Maramureș, veche de peste 300 de ani și inclusă pe lista monumentelor istorice, a fost distrusă aproape în totalitate în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de vineri.

Potrivit primelor informații, localnicii cred că focul ar fi fost provocat de un trăsnet, în contextul fenomenelor meteo severe care au afectat zona.

Flăcările au cuprins rapid întreaga construcție

Incendiul s-a extins cu repeziciune, iar în scurt timp întreaga biserică, inclusiv turla de aproximativ 25 de metri înălțime, a fost cuprinsă de flăcări.

Pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea focului, însă, din cauza intensității incendiului și a structurii din lemn a clădirii, lăcașul de cult nu a mai putut fi salvat.

Monument istoric, distrus în câteva zeci de minute

Din fericire, în momentul izbucnirii incendiului nu se aflau persoane în interior, astfel că nu au fost înregistrate victime.

Autoritățile urmează să stabilească în mod oficial cauza producerii incendiului și să evalueze amploarea pagubelor, însă primele indicii arată că descărcările electrice din timpul furtunii ar fi declanșat focul.

Dispariția bisericii reprezintă o pierdere importantă pentru patrimoniul istoric și cultural al Maramureșului, fiind unul dintre lăcașurile de cult din lemn cu o vechime de peste trei secole.

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