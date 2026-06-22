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Traseul Jepii Mici din Bucegi rămâne închis. Un pod de gheaţă s-a rupt sub un grup de turişti

Traseu Jepii Mici din Bucegi

Traseu Jepii Mici din Bucegi

Scris deStoica Marian
Publicat22 iun. 2026, 10:18
Sursărealitatea.net

Traseul turistic Jepii Mici din Munții Bucegi rămâne închis, chiar dacă vara a început din punct de vedere calendaristic. Salvamontiștii din Prahova avertizează că, în multe zone, încă există porțiuni acoperite de zăpadă și pericole care pot pune în pericol viața turiștilor, după ce duminică un pod de gheață s-a rupt sub un grup de vizitatori, care au scăpat, din fericire, nevătămați

"Deşi astăzi este prima zi de vară astronomică, reamintim faptul că NU am declarat deschis oficial traseul turistic montan Jepii Mici, din cauza stratului de zăpadă încă existent pe anumite traversări. În această după-amiază, un grup de turişti a căzut, podul de zăpadă rupându-se sub greutatea lor. Din fericire, nu au suferit accidentări, dar a fost nevoie de intervenţia salvatorilor montani aflaţi în patrulare, pentru a-i putea coborî în siguranţă", a transmis Salvamont Prahova.

Salvatorii montani precizează că în zilele următoare vor reevalua toate traseele montane de mare altitudine din Bucegi şi vor anunţa starea acestora. Jepii Mici este unul dintre cele mai populare trasee din Bucegi, numeroşi turişti care merg în staţiunile de pe Valea Prahovei alegând acest traseu pentru drumeţii pe munte.

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