Un exemplar unic al modelului electric Ferrari Luce, vândut cu 40 de milioane de dolari la o licitație caritabilă

Ferrari a vândut la licitație un exemplar unic și personalizat al modelului Luce, primul automobil complet electric al companiei.
Potrivit Reuters, cele 40 de milioane de dolari vor fi folosite pentru proiecte educaționale destinate tinerilor, a anunțat producătorul italian de mașini sport de lux.
Vehiculul a fost cumpărat în timpul Monterey Car Week de miliardarul și investitorul american Herbert A. Wertheim, colecționar de automobile Ferrari. Bărbatul este optometrist și fondatorul companiei Brain Power Inc., producătoare de tehnologii pentru lentile optice.
Licitația, organizată în parteneriat cu RM Sotheby’s, are loc în timp ce Ferrari încearcă să crească interesul pentru modelul Luce. Automobilul a fost prezentat în luna mai drept cea mai radicală lansare de produs din istoria companiei, dar a avut parte de o primire rezervată.
La lansare, automobilul electric cu cinci locuri și patru portiere, al cărui preț este de 550.000 de euro, echivalentul a aproximativ 638.400 de dolari, a provocat dezbateri intense printre pasionații Ferrari, analiști și utilizatorii rețelelor sociale.
Modelul a fost criticat de susținătorii tradiționali ai mărcii pentru designul neobișnuit și pentru îndepărtarea de moștenirea Ferrari construită în jurul motoarelor cu ardere internă.
Reacțiile au ridicat întrebări despre disponibilitatea clienților bogați de a cumpăra un Ferrari complet electric. Compania a anunțat luna trecută, însă, că este „foarte mulțumită” de comenzile primite pentru Luce, fără să ofere cifre.
Exemplarul vândut la licitație, denumit „Chassis 0”, a fost realizat de divizia Tailor Made și de centrul de design Ferrari. Potrivit companiei, prețul de 40 de milioane de dolari reprezintă un record mondial pentru un automobil nou vândut la licitație.
Suma a depășit cele 26 de milioane de dolari plătite anul trecut pentru un exemplar unic Ferrari Daytona SP3, cumpărat tot de Herbert A. Wertheim.
Fondurile obținute vor sprijini, prin intermediul Fundației Ferrari, proiecte educaționale din Statele Unite și din alte regiuni ale lumii.