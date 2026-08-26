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Economie· 1 min citire
Noi reguli pentru Pilonul II: Cum vor fi plătite pensiile private din 2027
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Autoritatea de Supraveghere Financiară a pus în dezbatere normele care stabilesc cum se pot retrage banii acumulați de participanții la sistem.
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