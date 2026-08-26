România a primit prima plată de 2,5 miliarde de euro în cadrul instrumentului de apărare SAFE

Publicat 26 aug. 2026, 14:06 Sursă realitatea.net

România a primit miercuri prima plată în valoare de 2,5 miliarde de euro în cadrul instrumentului de apărare ''Acțiunea de Securitate pentru Europa'' (SAFE), reprezentând 15% din alocarea sa totală de 16,7 miliarde de euro, indică un comunicat difuzat de Comisia Europeană.

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