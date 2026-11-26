Publicat 26 nov. 2026, 09:53 Sursă gandul

Torgservice RM, operatorul supermarketurilor MERE din România, a depus o cerere de faliment invocând blocarea fondurilor după includerea acționarilor majoritari pe lista de sancțiuni UE. Instanța a respins inițial dosarul pentru documente incomplete.

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