Primăria Câmpina suspendă finanțările pentru ONG-uri
Primăria Câmpina
Primăria Câmpina a suspendat finanțările nerambursabile pentru asociații și fundații, după adoptarea OUG 43/2026. Vezi ce proiecte sunt exceptate.
Organizațiile neguvernamentale din Câmpina care sperau să obțină finanțări de la bugetul local pentru derularea unor proiecte de interes comunitar trebuie să își reevalueze planurile. Primăria municipiului a anunțat suspendarea procedurii de acordare a finanțărilor nerambursabile, ca urmare a unor restricții introduse printr-o nouă ordonanță de urgență adoptată de Guvern.
Decizia vizează finanțările acordate în baza Legii nr. 350/2005, act normativ care reglementează atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general.
OUG 43/2026 blochează noi angajamente financiare pentru asociații și fundații
Potrivit informării transmise de administrația locală, măsura a fost determinată de publicarea, la 30 octombrie 2026, a Ordonanței de Urgență nr. 43/2026.
Actul normativ introduce restricții privind angajarea unor cheltuieli din fondurile publice până la sfârșitul anului 2026. Printre acestea se numără și cheltuielile aferente categoriei „Asociații și fundații”.
Concret, conform prevederilor articolului XXII, alineatul (1), litera i), ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice nu mai pot încheia, în 2026, noi angajamente legale pentru această categorie de cheltuieli.
Există și excepții de la suspendarea finanțărilor
Ordonanța prevede însă anumite situații în care finanțările pot continua. Sunt exceptate proiectele și activitățile din domeniile sănătății și asistenței sociale, precum și finanțarea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în condițiile stabilite de lege.
În acest context, Primăria Câmpina a decis suspendarea procedurii de acordare a finanțărilor nerambursabile până la clarificarea cadrului legislativ și a condițiilor în care aceasta ar putea fi reluată.
Reprezentanții administrației locale au precizat că organizațiile interesate vor fi informate dacă apar modificări legislative care permit continuarea demersurilor.
ONG-urile din Câmpina, afectate de o nouă amânare
Suspendarea vine după ce procedura de finanțare pentru anul 2026 fusese deja întârziată. Regulamentul aferent Legii nr. 350/2005 a fost aprobat abia la finalul lunii august, pe fondul adoptării cu întârziere a bugetelor.
Asociațiile și fundațiile interesate de obținerea banilor publici au fost astfel nevoite să își adapteze planurile și să organizeze activitățile într-un interval mai scurt decât în anii precedenți.
Noua decizie complică și mai mult situația organizațiilor care contau pe aceste fonduri pentru implementarea proiectelor locale.
Guvernul susține că măsurile urmăresc limitarea cheltuielilor neesențiale
La nivel național, restricțiile introduse prin OUG 43/2026 au fost prezentate de Executiv drept măsuri necesare pentru protejarea execuției bugetare până la evaluarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada următoare.
Pe lângă transferurile către asociații și fundații, ordonanța limitează și încheierea unor noi angajamente pentru achiziții de furnituri de birou, reparații curente, obiecte de inventar, consultanță, pregătire profesională, studii și cercetări, precum și pentru investiții noi.
Guvernul a precizat că măsurile nu diminuează bugetele deja aprobate și nu presupun oprirea proiectelor aflate în derulare. Sunt menținute, de asemenea, excepțiile pentru serviciile esențiale și pentru proiectele finanțate din fonduri europene și programe naționale.
Pentru situațiile care nu pot fi amânate până în 2027, ordonanța prevede și posibilitatea unor derogări, în condițiile stabilite de actul normativ.
Până la clarificarea prevederilor legislative, organizațiile din Câmpina care urmăreau să obțină finanțări nerambursabile de la bugetul local rămân în așteptarea unei eventuale reluări a procedurii.
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