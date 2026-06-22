Economie· 2 min citire

România, printre țările cu cele mai mari creșteri ale prețurilor la carburanți din Uniunea Europeană

Carburanți

Carburanți

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 12:59

România se numără printre statele europene cu cele mai mari creșteri ale prețurilor la carburanți, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. În luna mai 2026, prețurile combustibililor și lubrifianților destinați transportului personal au fost cu 30,4% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

La nivelul Uniunii Europene, prețurile din această categorie au înregistrat o creștere anuală medie de 20,7%, însă România s-a aflat printre țările cu cele mai accentuate majorări. Creșteri mai mari au fost consemnate doar în Bulgaria, Luxemburg și Lituania.

Un aspect care diferențiază România de restul statelor membre este evoluția prețului motorinei. În timp ce la nivel european motorina s-a ieftinit, în medie, cu 5,8% față de luna aprilie, România a fost singura țară în care acest carburant s-a scumpit, înregistrând un avans de 1,6%.

În celelalte state membre, prețurile au urmat o tendință descendentă. Cele mai importante reduceri au fost raportate în Germania, Grecia, Estonia și Irlanda, în timp ce Bulgaria, Ungaria și Cipru au înregistrat scăderi mai moderate.

Și în cazul benzinei, România s-a situat printre țările cu cele mai mari majorări lunare. Între aprilie și mai 2026, prețul benzinei a crescut cu 6,2%, fiind depășit doar de Italia. La nivelul Uniunii Europene, majoritatea statelor au raportat scumpiri moderate, în timp ce Germania, Irlanda și Suedia au consemnat reduceri de preț.

Conform datelor statistice, motorina a fost principalul factor care a influențat evoluția prețurilor la carburanți în ultimul an. La nivelul UE, prețul acestui combustibil a fost cu 29% mai mare în luna mai față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce benzina a înregistrat o creștere anuală de 16,2%.

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