Politica· 1 min citire

Augustin Zegrean: Tănăsescu nu avea ce să caute la întâlnirea cu Bolojan. A fost inutilă

Augusti Zegrean, fost președinte CCR (Inquam Photos)

Augusti Zegrean, fost președinte CCR (Inquam Photos)

Realitatea de Prahova
Scris deRealitatea de Prahova
Publicat17 aug. 2026, 07:32
SursăRealitate Plus

Întâlnirea dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan stârnește controverse chiar înaintea deciziei privind Legea integrității. Reprezentanții CCR susțin că cei doi nu au discutat despre dosarul aflat pe rolul Curții. Fostul șef al CCR, Augustin Zegrean, spune că întâlnirea a fost „absolut inutilă”.

Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea PLUS, fostul președinte al CCR a criticat comunicarea total netransparentă a actualei șefe a instituției, după ce informația privind întâlnirea dintre ea și Ilie Bolojan a devenit publică.

Dar dacă tot a spus că s-a întâlnit, trebuia să spună ce au discutat. Dar nu avea voie să se întâlnească.

De la întâlnirea aceasta, președintele Curții Constituționale nu are niciun fel de subculere față de primul ministru, mai ales cu cât primul ministru acesta este de mult plecat. Deci a fost o întâlnire absolut inutilă, dar uite ce consecințe se trag de aici, a afirmat Zeggrean.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

augustin zegreansimina tanasescuintalnire bolojandemisie

Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe