Noi arestări după violențele din Piața Victoriei. Instanța a decis măsuri preventive pentru protestatarii acuzați că au atacat jandarmii

Noi arestări după violențele din Piața Victoriei. Șapte protestatari au fost arestați preventiv
Judecătoria Sectorului 1 a dispus noi măsuri preventive în dosarul privind violențele izbucnite la protestul din Piața Victoriei din 15 septembrie. Șapte dintre persoanele reținute de procurori au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, iar pentru alți șapte suspecți instanța urmează să se pronunțe.
Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și vizează persoane acuzate de ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Șapte protestatari au primit mandate de arestare preventivă
Decizia instanței vine după o amplă operațiune desfășurată de polițiști în București și în alte 15 județe, unde au fost puse în aplicare 29 de mandate de percheziție și 30 de mandate de aducere.
Anchetatorii susțin că persoanele cercetate ar fi participat la incidentele violente din fața Guvernului, unde asupra jandarmilor au fost aruncate borduri, sticle, garduri metalice și alte obiecte, iar o autospecială a Jandarmeriei a fost avariată.
Ce infracțiuni le sunt imputate suspecților
Potrivit procurorilor, faptele investigate includ:
ultraj asupra forțelor de ordine;
lovire sau alte violențe;
distrugere;
tulburarea ordinii și liniștii publice.
Ancheta vizează și agresarea a două persoane dintr-o echipă de presă aflată la protest, precum și distrugerea unor bunuri aparținând Jandarmeriei.
Percheziții în 15 județe și zeci de persoane audiate
Operațiunea coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București s-a desfășurat în Capitală și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui.
Inițial, 30 de persoane au fost vizate de mandatele de aducere, iar cercetările se desfășoară într-un dosar care privește aproximativ 40 de suspecți, dintre care o parte aveau deja măsuri preventive dispuse anterior.
Bilanțul anchetei după protestul din Piața Victoriei
Până în prezent, autoritățile au dispus mai multe măsuri preventive împotriva persoanelor implicate în violențe. Potrivit datelor oficiale, au fost efectuate zeci de audieri și percheziții, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor care au participat la incidente.
În urma protestului au fost răniți mai mulți jandarmi, iar autoritățile au aplicat și sancțiuni contravenționale, în paralel cu cercetările penale.