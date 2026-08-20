Consultările pe legea salarizării au eșuat. Liderii partidelor vor merge iar la Cotroceni săptămâna viitoare

Radu Burnete, consilier prezidențial pe probleme economice, a declarat joi, la finalul consultărilor cu liderii partidelor politice privind legea salarizării, că aceștia vor reveni săptămâna viitoare la Cotroceni pentru a discuta cu președintele României, în condițiile în care nu s-a ajuns la un consens politic asupra proiectului.
”Aceste discuții și aceste simulări nu sunt simple”
”Aceste discuții și aceste simulări nu sunt simple. Vreau să vă gândiți că discutăm de o lege care valorează, până la urmă, aproape 170 de miliarde de lei în fiecare an și afectează peste un milion de oameni. De asta durează atât de mult. Au fost și discuții cu Comisia Europeană și vreau să explic că nu e nimic în neregulă cu asta. Până la urmă, statul român discută cu Comisia Europeană pe toate jaloanele din PNRR, iar grupul tehnic de la Cotroceni a vrut să se asigure că un proiect care ajunge pe masa partidelor bifează și jalonul din PNRR și vom obține, până la urmă, acei bani”, a declarat Radu Burnete.
Consilierul prezidențial a subliniat că la consultările de joi, liderii partidelor au primit o versiune a proiectului ”care îndeplinește, în principiu, toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem, fiindcă nu suntem într-o perioadă fericită din punct de vedere bugetar.
”În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect”, a subliniat acesta.
Liderii partidelor vor merge iar la Cotroceni săptămâna viitoare
Mai mult, Radu Burnete a afirmat că vor avea loc câteva runde de discuții tehnice, cel mai probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii partidelor să se întâlnească cu președintele României pentru a stabili dacă există consens politic în vederea adoptării proiectului.
”Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect și vă readuc aminte cele câteva chestiuni principale din acordul politic, una foarte relevantă și anume că dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect. Cam aici suntem”, a mai spus oficialul.
Totodată, consilierul prezidențial a ținut să precizeze faptul că, în acest moment, proiectul se află la partide și nu este asumat de niciuna dintre acestea.
”Ce aș vrea să rămână este că, în clipa de față, acest proiect este la partide, el nu este asumat de nimeni, este o variantă în discuții. Vom vedea în zilele următoare dacă cele patru partide vor reuși să ajungă la un consens sau nu”, a conchis Radu Burnete.