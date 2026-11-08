Donald Trump reacționează după victoria democraților din SUA: „Ne vom întoarce mai puternici ca niciodată”

Donald Trump reacționează după înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA. Democrații au câștigat majoritatea în Congres, iar președintele promite revenirea partidului.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reacționat după rezultatul nefavorabil obținut de republicani la alegerile intermediare din SUA, în urma cărora democrații au câștigat majoritatea în ambele camere ale Congresului american.
Liderul de la Casa Albă a descris rezultatul scrutinului drept un regres major pentru America, dar a transmis că formațiunea sa politică va reveni în forță.
Într-un mesaj publicat duminică pe platforma Truth Social, Donald Trump a afirmat că Statele Unite au făcut „un pas uriaș înapoi în istorie”, însă le-a promis susținătorilor săi că republicanii vor reveni „mai mari și mai puternici ca niciodată”.
Declarația vine după ce Partidul Republican a suferit o înfrângere importantă în alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurate marți.
Democrații au câștigat controlul asupra ambelor camere ale Congresului
Rezultatul alegerilor intermediare reprezintă o lovitură politică pentru administrația Trump. Republicanii au pierdut majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, pe fondul nemulțumirilor populației legate de creșterea costului vieții.
Înfrângerea republicanilor a fost cu atât mai importantă cu cât aceștia au pierdut inclusiv în unele zone considerate tradițional conservatoare, printre care Texas și Kansas.
Odată cu preluarea majorității în ambele camere ale Congresului, începând din luna ianuarie, democrații vor avea instrumente politice importante pentru a limita agenda administrației prezidențiale.
Ce pot face democrații după victoria electorală
Noua configurație politică din Congres le va permite democraților să blocheze sau să întârzie inițiativele legislative susținute de Casa Albă.
De asemenea, aceștia vor putea să conteste numirile făcute de Donald Trump în funcții importante și să lanseze investigații care să vizeze activitatea președintelui american și a membrilor administrației sale.
În replică, Donald Trump a transmis că intenționează să folosească prerogativele prezidențiale pentru a-și continua agenda politică. Printre instrumentele invocate se numără dreptul de veto și posibilitatea de a guverna prin ordine executive.
Astfel, victoria democraților deschide perspectiva unei perioade de confruntări politice intense între Congres și administrația Trump.
Pentru președintele american, rezultatul alegerilor reprezintă o provocare majoră, în condițiile în care opoziția va avea o capacitate mai mare de a influența deciziile legislative și de a supraveghea activitatea Casei Albe.