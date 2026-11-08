Noi alerte RO-Alert în județul Tulcea. Avioane F-16 și elicoptere militare au decolat

Publicat 8 nov. 2026, 18:40 Sursă realitatea.net

Trei mesaje RO-Alert au fost transmise în județul Tulcea. Avioane F-16 și aeronave militare spaniole au decolat după detectarea unor ținte aeriene lângă granița României.

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