Donald Trump se pregătește de război politic cu democrații. Idan Kweller, dezvăluiri la Realitatea PLUS: „Îi pregătesc anchete!”
Jurnalistul Idan Kweller
Idan Kweller a explicat la Realitatea PLUS cum se pregătește Donald Trump de confruntarea cu democrații și ce anchete ar putea viza administrația sa.
Victoria democraților în alegerile intermediare din Statele Unite ar putea declanșa o confruntare politică de amploare la Washington. Președintele Donald Trump este pregătit să riposteze dacă adversarii săi vor prelua controlul Congresului, inclusiv prin folosirea dreptului de veto pentru blocarea inițiativelor legislative ale opoziției. Jurnalistul Idan Kweller, corespondent la Casa Albă pentru Walla News și The Jerusalem Post, a vorbit la Realitatea PLUS despre planurile administrației americane, anchetele pe care democrații le-ar putea pregăti și tensiunile din relația dintre Washington și Israel.
Donald Trump intră în confruntare cu democrații. „Va deveni domnul Veto”
Într-o intervenție la emisiunea „Miza Zilei”, moderată de Ana Maria Păcuraru la Realitatea PLUS, Idan Kweller a explicat că Donald Trump se pregătește pentru o perioadă dificilă din punct de vedere politic.
După rezultatele nefavorabile republicanilor la alegerile din 3 noiembrie, democrații sunt tot mai aproape de preluarea controlului asupra Camerei Reprezentanților. O asemenea schimbare ar putea limita considerabil capacitatea președintelui american de a-și promova agenda legislativă.
Potrivit jurnalistului, Trump nu intenționează să cedeze în fața opoziției și este pregătit să utilizeze toate instrumentele constituționale pe care le are la dispoziție.
„Putem spune cu siguranță că Donald Trump este pregătit să lupte. Președintele american a intrat într-o stare de confruntare politică. (...) El a spus chiar că va deveni «domnul Veto», făcând referire la posibilitatea de a bloca prin veto inițiativele legislative ale democraților”, a explicat Idan Kweller la Realitatea PLUS.
Declarațiile vin într-un moment în care republicanii riscă să piardă controlul asupra legislativului american, iar administrația Trump ar putea fi nevoită să negocieze cu o opoziție mult mai puternică.
Democrații pregătesc anchete împotriva lui Trump. Președintele american, sub presiune
Un alt subiect important abordat de jurnalistul Idan Kweller a fost posibilitatea declanșării unor investigații parlamentare împotriva președintelui american și a administrației sale.
În cazul în care democrații obțin majoritatea în Camera Reprezentanților, aceștia ar putea folosi atribuțiile comisiilor parlamentare pentru a solicita documente, organiza audieri și investiga deciziile administrației prezidențiale.
Potrivit lui Kweller, reprezentanții opoziției au transmis deja mesaje prin care sugerează că Donald Trump ar trebui să se pregătească pentru eventuale anchete și să își asigure apărarea juridică.
O majoritate democrată ar putea intensifica presiunea asupra Casei Albe, inclusiv prin investigații privind activitatea președintelui, deciziile administrației și relațiile cu apropiații săi politici.
Pentru Trump, o astfel de perspectivă ar însemna o schimbare importantă a echilibrului de putere la Washington. Președintele ar putea fi nevoit să gestioneze simultan blocaje legislative și presiuni politice din partea Congresului.
Trump anunță reducerea ajutorului militar pentru Israel. Ce se întâmplă în relația cu Netanyahu
În cadrul discuției de la Realitatea PLUS, Idan Kweller a analizat și relația dintre Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Unul dintre subiectele sensibile îl reprezintă ajutorul militar american acordat Israelului. Trump a vorbit despre intenția de a opri finanțarea americană până la sfârșitul anului 2026, susținând că Israelul trebuie să își reducă dependența de sprijinul financiar al Washingtonului.
Jurnalistul a explicat că obiectivul reducerii dependenței Israelului de Statele Unite nu este unul nou, Benjamin Netanyahu discutând această perspectivă încă de la începutul anului.
Totuși, potrivit lui Kweller, există o diferență importantă între obiectivul pe termen lung și calendarul prezentat de președintele american.
„Donald Trump are dreptate în privința obiectivului final, însă eliminarea ajutorului financiar trebuie să se facă treptat, nu dintr-odată. Israelul ar urma să devină un aliat care colaborează cu Statele Unite în cadrul unui parteneriat”, a explicat corespondentul de la Casa Albă.
În prezent, acordul bilateral de asistență militară dintre Statele Unite și Israel prevede un sprijin de aproximativ 3,8 miliarde de dolari anual, până în 2028.
O eventuală modificare a acestui aranjament ar putea avea consecințe importante asupra relației strategice dintre cele două state.
Benjamin Netanyahu, în fața unor noi provocări politice. Ce spune jurnalistul despre situația din Israel
Idan Kweller a abordat și situația politică din Israel, unde Benjamin Netanyahu se confruntă cu incertitudini privind viitorul său politic după alegerile parlamentare.
Potrivit jurnalistului, rezultatul scrutinului și acuzațiile lansate în spațiul public privind corectitudinea procesului electoral au alimentat tensiunile politice interne.
Kweller a atras atenția că acuzațiile de fraudă electorală trebuie analizate în raport cu informațiile și verificările autorităților competente, fără ca suspiciunile să fie confundate cu dovezi privind compromiterea scrutinului.
În același timp, viitorul politic al lui Netanyahu ar putea influența inclusiv relația cu Donald Trump și negocierile privind ajutorul american.
Atât liderul de la Washington, cât și premierul israelian se confruntă cu propriile provocări politice, iar evoluțiile din cele două țări ar putea schimba prioritățile relației bilaterale.
Ce înseamnă schimbarea politică din SUA pentru relația cu Israelul
Confruntarea dintre republicani și democrați nu se limitează la politica internă americană. O eventuală schimbare a majorității din Congres ar putea influența și deciziile Washingtonului în domeniul politicii externe.
Relația cu Israelul, sprijinul militar și strategia americană în Orientul Mijlociu ar putea deveni subiecte importante în dezbaterile parlamentare.
În acest context, declarațiile lui Idan Kweller de la Realitatea PLUS evidențiază miza unei perioade politice complicate pentru Donald Trump, care ar putea fi nevoit să gestioneze simultan opoziția din Congres și dosarele sensibile de politică externă.
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