Senatul a adoptat tacit proiectul care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Platformele riscă amenzi de până la 2% din cifra de afaceri

Scris de Daniel Onescu Publicat: 2 nov. 2026, 19:31

Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale și introduce măsuri suplimentare de protecție pentru adolescenții între 15 și 18 ani. Platformele vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor. Cele care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 2% din cifra de afaceri anuală globală.

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