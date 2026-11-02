Explozie la o școală din Prahova. 49 de elevi și profesori s-au evacuat VIDEO

Publicat 2 nov. 2026, 10:00 Actualizat 2 nov. 2026, 10:02 Sursă Realitatea.Net

O școală gimnazială din comuna Telega, județul Prahova, a fost evacuată luni dimineață, 2 octombrie, după ce o explozie s-a produs în camera centralei termice. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, iar primele informații transmise de autorități arată că nu există persoane rănite. În total, 49 de persoane - 43 de elevi și șase cadre didactice s-au autoevacuat din clădire.

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