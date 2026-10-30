Profesor de muzică din Prahova, sancționat cu reducerea salariului după ce a pus mai multe eleve să se întindă pe masă

Un profesor de muzică de la Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” din Urlați a fost sancționat cu reducerea salariului cu 15% pentru șase luni, după ce o mamă a sesizat comportamentul necorespunzător al acestuia față de eleve în timpul orelor.
Conducerea unității de învățământ a aplicat sancțiunea în urma concluziilor Comisiei de Disciplină. Directoarea liceului, Mădălina Lefter, a confirmat că profesorul a fost considerat vinovat pentru utilizarea unei metode inadecvate și pentru un comportament necorespunzător.
Detalii despre sesizare
Potrivit Observatorul Prahovean, incidentul ar fi avut loc la două săptămâni de la începutul anului școlar, în timpul unei lecții despre respirație și diafragmă. Mama uneia dintre elevelor susține că mai multe eleve din clasele a VI-a și a VII-a au fost puse să se întindă pe catedră pentru a fi explicate noțiunile teoretice.
Femeia afirmă că ar fi existat atingeri fizice necorespunzătoare și remarci cu conotații sexuale. Ea a sesizat Poliția și conducerea liceului, punând la dispoziție înregistrări și documente care susțin reclamațiile.
Sancțiuni aplicate
Consiliul de Administrație al liceului a decis reducerea salariului profesorului cu 15% pentru o perioadă de șase luni. Directoarea a precizat că aceasta este sancțiunea maximă prevăzută de lege în acest caz.
Profesorului i-a fost interzis să participe la examenele naționale timp de trei ani. Acesta va continua să predea, iar activitatea sa va fi monitorizată periodic de o comisie constituită la nivelul liceului pe parcursul anului școlar.
Investigația poliției
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a confirmat că a primit o sesizare în acest caz. Reprezentanții instituției au precizat că dosarul este în curs de cercetare la Poliția Orașului Urlați.