Profesor de muzică din Prahova, sancționat cu reducerea salariului după ce a pus mai multe eleve să se întindă pe masă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 oct. 2026, 19:09

Un profesor de muzică de la Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” din Urlați a fost sancționat cu reducerea salariului cu 15% pentru șase luni, după ce o mamă a sesizat comportamentul necorespunzător al acestuia față de eleve în timpul orelor.

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