Accident cu substanțe chimice pe DN 72. Trafic blocat între Târgoviște și Ploiești
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Traficul a fost oprit pe DN 72, între Târgoviște și Ploiești, după un accident cu scurgeri de sodă caustică și clorură de var, în zona Dărmănești.
Circulația rutieră a fost oprită pe ambele sensuri ale DN 72, între Târgoviște și Ploiești, în urma unui accident produs marți dimineață, 27 octombrie 2026, în zona localității Dărmănești, județul Dâmbovița. O autoutilitară care transporta sodă caustică lichidă și clorură de var a fost implicată într-o coliziune cu un autoturism, iar pe carosabil au fost semnalate scurgeri de substanțe chimice.
Autoritățile au delimitat o zonă de siguranță cu o rază de 100 de metri și au instituit restricții de circulație pentru a preveni eventualele pericole. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.
Accident pe DN 72, în zona Dărmănești. Ce substanțe transporta autoutilitara
Accidentul s-a produs în jurul orei 06:50, în apropierea unei stații de alimentare cu carburant, pe tronsonul de drum dintre localitatea Dărmănești, din județul Dâmbovița, și Brătășanca, din județul Prahova.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, în eveniment au fost implicate un autoturism și o autoutilitară care transporta aproximativ 1,4 tone de sodă caustică lichidă și 650 de kilograme de clorură de var.
În urma impactului, au fost constatate scurgeri de substanțe pe partea carosabilă, motiv pentru care intervenția echipajelor de urgență a impus măsuri speciale de protecție.
Soda caustică și clorura de var sunt substanțe chimice care pot prezenta riscuri la contact sau în cazul manipulării necorespunzătoare. Din acest motiv, autoritățile au delimitat perimetrul și au restricționat accesul în zona accidentului.
Trafic oprit pe ambele sensuri. Pompierii au delimitat o zonă de siguranță
După producerea accidentului, circulația pe DN 72 a fost oprită în ambele direcții, pentru a permite intervenția echipajelor și gestionarea scurgerilor de substanțe chimice.
Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița au evaluat situația și au stabilit un perimetru de siguranță pe o rază de 100 de metri. Restricțiile au rolul de a limita accesul persoanelor în zona potențial periculoasă până la eliminarea riscurilor.
Inițial, Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a semnalat că un autocamion s-a răsturnat parțial în afara carosabilului, în zona localității Dărmănești. Ulterior, polițiștii au precizat că în accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.
Conform informațiilor comunicate de autorități, nu au fost înregistrate victime.
Rute alternative pentru șoferii care circulă între Târgoviște și Ploiești
Pentru fluidizarea circulației și evitarea zonei în care s-a produs accidentul, polițiștii au instituit filtre și au deviat traficul în mai multe puncte.
Restricțiile au vizat localitățile I.L. Caragiale și Dărmănești, din județul Dâmbovița, precum și Brătășanca, din județul Prahova.
Șoferii care se deplasează pe DN 72 între Târgoviște și Ploiești sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară. Conducătorii auto trebuie să evite apropierea de zona accidentului și să folosească rutele indicate de autorități.
Circulația urma să fie reluată după eliminarea pericolului și verificarea condițiilor de siguranță.
Recomandările polițiștilor după accidentul cu substanțe chimice
Reprezentanții IPJ Dâmbovița le recomandă participanților la trafic să respecte măsurile de restricționare și indicațiile echipajelor aflate la fața locului.
În cazul incidentelor care implică transportul unor substanțe chimice, accesul în zona intervenției trebuie evitat până când autoritățile confirmă că nu mai există riscuri.
Polițiștii și pompierii continuă intervenția pentru gestionarea situației, iar reluarea circulației pe DN 72 depinde de înlăturarea pericolului și de asigurarea condițiilor necesare pentru trafic în siguranță.
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