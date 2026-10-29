Explozie violentă în Prahova! O locuință a fost grav avariată, iar un bărbat este rănit

O explozie puternică produsă în județul Prahova a distrus parțial o casă. În urma deflagrației, un bărbat a fost rănit.
O explozie puternică s-a produs joi dimineață, 29 octombrie, într-o locuință din satul Fânari, comuna Gorgota, județul Prahova. În urma deflagrației, un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost rănit, iar aproximativ jumătate din casă a fost distrusă.
Potrivit primelor informații, explozia ar fi fost provocată de acumularea de gaz butan în interiorul locuinței. Suflul deflagrației a fost atât de puternic încât a afectat inclusiv structura de rezistență a imobilului.
Bărbat de 53 de ani, rănit în urma exploziei din Prahova
Victima a suferit arsuri pe aproximativ 1% din suprafața corpului. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 2 Ploiești, cu o autospecială de stingere, precum și un echipaj de prim ajutor, care i-a acordat îngrijirile medicale necesare.
Deși pagubele materiale sunt considerabile, explozia nu a fost urmată de un incendiu.
Gazul butan, posibilă cauză a deflagrației din Fânari
Conform informațiilor transmise de pompieri, acumularea de gaz butan în interiorul casei a provocat explozia. Aproximativ 50% din locuință a fost distrusă, iar structura de rezistență a clădirii a fost afectată.
Până în acest moment, nu au fost precizate detalii suplimentare privind sursa exactă a scurgerii de gaz.
Cum pot fi prevenite exploziile provocate de acumulările de gaze
Pentru a evita astfel de incidente, autoritățile recomandă verificarea periodică a instalațiilor și utilizarea în condiții de siguranță a buteliilor și echipamentelor alimentate cu gaz.
În cazul în care simți miros de gaz în locuință, nu acționa întrerupătoarele electrice și nu folosi aparate care pot produce scântei. Părăsește clădirea și sună la 112 dintr-un loc sigur. Nu reveni în imobil până când autoritățile nu confirmă că pericolul a fost eliminat.