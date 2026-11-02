Accident pe Autostrada A3 București–Ploiești! Patru mașini au fost implicate. Trafic îngreunat spre Capitală

Accident cu patru autoturisme pe Autostrada A3, pe sensul Ploiești–București. O bandă a fost blocată în apropiere de Voluntari.
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs luni dimineață, 2 noiembrie 2026, pe Autostrada A3, pe sensul de mers Ploiești–București. În urma coliziunii, traficul rutier a fost îngreunat, iar una dintre benzile de circulație a fost blocată temporar.
Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul a avut loc la kilometrul 13 al autostrăzii, în apropierea localității Voluntari, din județul Ilfov.
Din fericire, în urma impactului dintre cele patru autoturisme nu au fost raportate victime.
Accident pe A3, pe sensul Ploiești–București. A treia bandă, blocată
Coliziunea a afectat circulația pe direcția către Capitală. Mai exact, banda a treia a fost blocată, iar șoferii au putut circula doar pe primele două benzi.
Conducătorii auto care se deplasau dinspre Ploiești spre București au fost nevoiți să reducă viteza și să manifeste prudență în apropierea locului accidentului.
Conform estimărilor Centrului INFOTRAFIC, circulația pe Autostrada A3 urma să revină la normal după ora 08:30.
Recomandările polițiștilor pentru șoferii care circulă pe A3
Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de trafic, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față și să respecte indicațiile agenților de poliție.
Șoferii care tranzitează Autostrada A3 pe sensul Ploiești–București trebuie să manifeste atenție sporită în zonele în care circulația este restricționată temporar.