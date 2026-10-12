Luca Niculescu avertizează asupra riscului de blocaje în instituțiile publice. De ce este urgentă rectificarea bugetară

Luca Niculescu avertizează că unele spitale și instituții publice ar putea avea probleme fără rectificare bugetară. Ce măsuri urgente cere premierul desemnat.
Premierul desemnat Luca Niculescu atrage atenția că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline și de o rectificare bugetară pentru a evita problemele de funcționare ale unor instituții publice. Printre cele mai expuse se numără spitalele județene, unde lipsa fondurilor ar putea crea dificultăți în perioada următoare.
Într-o intervenție televizată, Niculescu a subliniat că formarea rapidă a noului Executiv este esențială atât pentru gestionarea cheltuielilor publice din ultimele luni ale anului, cât și pentru pregătirea bugetului pentru 2027.
„E momentul să accelerăm”, este mesajul transmis de premierul desemnat, în contextul negocierilor politice pentru formarea noului Guvern.
Spitalele județene, printre instituțiile care ar putea avea probleme
Luca Niculescu a avertizat că, în lipsa unei rectificări bugetare realizate la timp, unele instituții publice s-ar putea confrunta cu dificultăți serioase din cauza fondurilor insuficiente.
Domeniul sănătății este unul dintre sectoarele menționate în mod special, premierul desemnat făcând referire la spitalele județene. Potrivit acestuia, există riscul apariției unor situații complicate dacă bugetele instituțiilor nu vor fi ajustate în funcție de necesitățile reale.
Oficialul a precizat că nu dorește să provoace îngrijorare, însă consideră că riscurile trebuie tratate cu seriozitate și că deciziile bugetare nu mai pot fi amânate.
Rectificarea bugetară și bugetul pe 2027, priorități pentru noul Guvern
Printre urgențele indicate de Luca Niculescu se numără rectificarea bugetară pentru anul în curs și finalizarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul acestui an.
Adoptarea unui buget credibil este importantă și în relația cu agențiile internaționale de rating, care urmează să reevalueze situația financiară a României la începutul anului viitor.
Premierul desemnat a atras atenția că incertitudinea politică și lipsa unui Executiv cu atribuții depline pot afecta inclusiv accesul țării la piețele internaționale de finanțare. În astfel de condiții, împrumuturile pot deveni mai dificil de obținut sau mai costisitoare.
Negocierile politice trebuie accelerate
Luca Niculescu a susținut că România are nevoie de stabilitate politică și de o majoritate capabilă să adopte măsurile necesare pentru administrarea finanțelor publice.
Formarea Guvernului este importantă nu doar pentru rezolvarea problemelor bugetare imediate, ci și pentru continuarea angajamentelor economice și fiscale asumate de România.
În paralel, autoritățile trebuie să găsească soluții pentru protejarea persoanelor vulnerabile în perioada rece și pentru menținerea funcționării serviciilor publice esențiale.
Mesajul premierului desemnat vine într-un moment în care presiunile bugetare și incertitudinea politică impun decizii rapide. O rectificare bugetară și adoptarea la timp a bugetului pentru anul viitor sunt considerate pași importanți pentru evitarea unor blocaje administrative și financiare.