Publicat 26 nov. 2026, 11:50 Actualizat 26 nov. 2026, 11:51 Sursă realitatea.net

EXCLUSIV la Realitatea, în emisiunea moderată de Ana Maria Păcuraru, analistul politic Bogdan Chirieac a explicat miza negocierilor pentru viitorul buget al Uniunii Europene. România trebuie să își apere fondurile pentru agricultură și coeziune, în timp ce marile economii europene insistă asupra investițiilor în competitivitate, cercetare, tehnologie și apărare. Bogdan Chirieac atrage atenția că Europa trebuie să recupereze decalajul tehnologic față de Statele Unite, fără să sacrifice finanțarea necesară dezvoltării statelor mai puțin bogate.

Distribuie articolul