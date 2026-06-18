Politica· 1 min citire

Miniștrii propuși în Guvernul Veștea, audiați astăzi în comisiile parlamentare

Audieri Guvernul Veștea

Audieri Guvernul Veștea

Scris deStoica Marian
Publicat18 iun. 2026, 08:08
Sursărealitatea.net

Miniștrii din guvernul Veștea ar urma să fie audiați astăzi în comisiile de specialitate din Parlament.

La ora 11:00 se reunesc social-democrații într-o ședință de grupuri pentru a lua decizia finală dacă susțin sau nu acest guvern.

Se vor uita, inclusiv pe programul de guvernare pe care îl depune chiar astăzi premierul desemnat, Adrian Veștea, alături de lista de miniștri. Un program de guvernare pe care l-a discutat, inclusiv miercuri seara, la Vila Lac, alături de liderii social-democrați, care au impus niște linii roșii foarte clare.

Își doresc majorarea salariului minim de la 1 ianuarie și indexarea pensiilor tot de atunci, precum și relaxarea măsurilor de austeritate.

Dacă toate aceste lucruri se regăsesc în acest program, atunci social-democrații, cel mai probabil, vor susține acest guvern. Tot astăzi, ar putea deja să fie programate și audierile miniștrilor, dar și votul final în plen. Cel puțin așa și-ar dori premierul desemnat, un calendar cât mai accelerat, astfel încât, cât mai repede să fie și învestit în această funcție, guvernul, practic, să intre cu drepturi depline imediat după ziua de astăzi.

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