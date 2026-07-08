Politica· 1 min citire

Nicușor Dan cheamă partidele la Cotroceni, pentru negocieri privind formarea guvernului - SURSE

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris deStoica Marian
Publicat8 iul. 2026, 13:01
Sursărealitatea.net

Președintele Nicușor Dan îI convocat pe liderii de partide la Palatul Cotroceni, pentru reluarea discuțiilor privind formarea guvernului, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus.

Discuțiile ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, iar la negocieri ar fi fost invitați liderii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernământ – PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile, mai indică sursele citate.

Între scenariile de lucru s-ar afla atât o posibilă reformare a coaliției, cât și un guvern minoritar PSD, cu susținere parlamentară din partea foștilor parteneri sau chiar un guvern de tranziție.

Până în prezent, cele două formule încercate de formare a unui nou guvern, mai întâi sub conducerea lui Eugen Tomac, apoi a lui Adrian Veștea, au eșuat.

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