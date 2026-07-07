Negocieri tensionate pentru viitorul guvern. PSD, PNL, USR și UDMR ar putea discuta o formulă de compromis

România intră într-o perioadă politică tot mai complicată, iar partidele care au fost până recent la aceeași masă a puterii se pregătesc pentru o nouă rundă de negocieri. Într-un context tensionat, PSD, PNL, USR și UDMR ar putea avea, la finalul săptămânii, prima discuție față în față după ruperea coaliției, potrivit Realitatea PLUS.
Întâlnirea ar urma să fie una importantă, pentru că pe masa negocierilor sunt mai multe variante de lucru. Liderii politici ar putea discuta despre formarea unui guvern politic, despre un executiv temporar susținut strict pentru proiecte urgente, dar și despre scenariul unui guvern minoritar. Miza este găsirea unei soluții care să deblocheze situația politică și să permită adoptarea unor decizii considerate urgente.
Scenariul unui guvern de armistițiu, luat în calcul
Una dintre variantele care ar putea fi discutate este cea a unui guvern de armistițiu, propusă de Ilie Bolojan. Ar fi vorba despre un executiv instalat pentru o perioadă foarte scurtă, cel mai probabil condus de un premier tehnocrat și format tot din tehnocrați. O astfel de formulă ar avea un mandat limitat, dar ar putea fi susținută temporar de partidele aflate în conflict. Rolul principal al acestui guvern ar fi adoptarea proiectelor necesare pentru accesarea banilor din PNRR. Practic, partidele ar lăsa deoparte, pentru o perioadă scurtă, disputa politică și ar susține un executiv care să rezolve doar urgențele.
După această etapă, negocierile ar putea fi reluate pentru formarea unui guvern pe termen mai lung, cu o formulă politică asumată. Liberalii iau în calcul acest scenariu, însă pun și o condiție importantă. PNL vrea să fie primul partid care preia guvernarea înainte ca alte variante să fie acceptate la masa negocierilor. Această poziție poate complica discuțiile, mai ales dacă celelalte formațiuni vor veni cu propriile cereri privind premierul și împărțirea responsabilităților.
PSD vrea refacerea vechii coaliții, dar fără USR
În paralel, social-democrații insistă ca în negocieri să fie luată în calcul și refacerea vechii coaliții. PSD ar prefera o formulă de guvernare apropiată de cea care a funcționat înainte, însă fără USR. Această variantă ar readuce la aceeași masă partide care au mai guvernat împreună, dar nu rezolvă neapărat toate tensiunile apărute între ele. Problema este că liberalii și reprezentanții USR au transmis că resping în continuare ideea de a intra la guvernare alături de PSD. De aici apare și blocajul politic, pentru că fiecare partid încearcă să își păstreze poziția și să nu accepte o formulă care ar putea fi greu de explicat propriului electorat. În același timp, presiunea pentru formarea unui guvern crește, iar partidele trebuie să decidă dacă merg spre compromis sau rămân pe poziții separate.
Varianta unui guvern minoritar rămâne pe masă
Pe lângă scenariul unui guvern de armistițiu și cel al refacerii coaliției, rămâne în discuție și varianta unui guvern minoritar. O astfel de formulă ar putea fi susținută punctual în Parlament, în funcție de proiectele propuse, însă ar avea nevoie de negocieri permanente pentru a trece legile importante.
PSD a anunțat deja public că propunerea sa pentru funcția de premier este Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, a fost avansat numele lui Siegfried Mureșan. Așadar, partidele intră în negocieri nu doar cu variante diferite de guvernare, ci și cu propuneri diferite pentru conducerea viitorului executiv. Această diferență poate deveni una dintre cele mai sensibile teme ale discuțiilor.
Prima întâlnire între liderii principalelor partide ar putea avea loc la finalul acestei săptămâni. Până atunci, este posibil ca liderul PSD, Sorin Grindeanu, să aibă o discuție separată cu premierul demis Ilie Bolojan. O astfel de întâlnire ar putea pregăti terenul pentru negocierile mai largi cu ceilalți lideri politici.